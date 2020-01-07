"بوتين"يزور المسجد الأموي وضريح النبي يحيى

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بشار الأسد

بوتين

دمشق

الجامع الأموي

ضريح

رافق رئيس النظام السوري بسار الأسد، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في جولة زار فيها الجامع الأموري وضريح النبي يحيى عليه السلام.

ونشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية السورية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورًا من زيارة بوتين للجامع الأموي وعلقت قائلة :" برفقة الرئيس الأسد.. الرئيس بوتين جال في مدينة دمشق حيث زار الجامع الأموي الكبير واطلع على معالمه، كما زار فيه ضريح النبي يحيى عليه السلام (القديس يوحنا المعمدان)، وسجل كلمة في سجل الزوار".

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى زيارة مفاجئة إلى دمشق، والتقى مع الرئيس السوري بشار الأسد في مقر فريق القوات المسلحة الروسية في سوريا.

وأشار بيسكوف إلى أن الأسد شكر بوتين على الزيارة، وقال: "الرئيس السوري أعرب عن شكره لروسيا والعسكريين الروس على المساعدة في مكافحة الإرهاب واستعادة الحياة السلمية في سوريا".


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