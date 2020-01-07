بالفيديو.. قطري يحاول إحراج "أبو تريكة".. والأخير: أنا مصري

07 يناير 2020 - 05:58 م

رصد ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو، يظهر فيه نجم الكرة المصرية السابق محمد أبو تريكة، أثناء تواجده بقطر.

وجمع الفيديو الذي حاز على متابعة واسعة "أبوتريكة" بأحد المواطنين القطريين، حي تبادل معه التحايا، قبل أن يحاول إحراجه ممازحًا: "أنت لو ما تشجع برشلونة"، ليرد "الماجيكو" قائلًا: "أنا أهلاوي مصري".

وتبادل الطرفان الضحك قبل أن يدعو "أبو تريكة" المواطن القطري إلى منزله، موضحًا أنه قريب من مكان لقائهما.