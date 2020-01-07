» عرض خيالي من الدوري التركي لـ محمود علاء

07 يناير 2020 - 07:20 م

قال المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه رفض عرض خيالي من الدوري التركي لضم محمود علاء لاعب الفريق الأول لكرة القدم.

وأضاف مرتضى منصور على هامش المؤتمر الذي تم عقده في نادي الزمالك مع عدد من ممثلي الأندية ومراكز الشباب لمناقشة اللائحة الحالية لاتحاد الكرة المصري: "وصل لي عرض خيالي من تركيا لضم محمود علاء.. لكن تم رفضه".

وشدد مرتضى منصور على وضوح موقفه برفض مواجهة الترجي في قطر بالسوبر الإفريقي، مؤكدًا رفضه التعامل مع قطر وتركيا.