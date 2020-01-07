  • الثلاثاء 07 يناير 2020
  • بتوقيت مصر07:59 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
جانب من اللقاء

"بن سلمان" يلتقي "ترامب" ويسلمه رسالة عاجلة

جانب من الجنازة

قاسم سليماني يتسبب في كارثة إنسانية بإيران

«ساديو ماني» من شوارع «بامبالي» إلى التتويج على عرش إفريقيا

«ساديو ماني» من شوارع «بامبالي» إلى عرش إفريقيا

أبو تريكة

بالفيديو.. قطري يحاول إحراج "أبو تريكة".. والأخير: أنا مصري

بوتين والأسد

"بوتين"يزور المسجد الأموي وضريح النبي يحيى

سليماني

بلا رأس وممزق.. إيران تكشف عن حالة جسد "سليماني"

محمد صلاح

"صلاح" ثالث أغلى لاعب في العالم بمبلغ خيالي

الأرصاد

رياح وبرد وأمطار.. الأرصاد تعلن طقس غد الأربعاء

الملك سلمان

بعد تطور الأحداث..الملك سلمان يصدر 6 أوامر ملكية عاجلة

ليس لصا.. مفاجأة في حادث سرقة منزل نانسي عجرم

"ليس لصا"..مفاجأة تقلب الموازين بحادث سرقة نانسي عجرم

اختراع يقضي على سرعة القذف لدى الرجال ويزيد المدة 4أضعاف

الصفحة الأخيرة

ارشيفية
ارشيفية
Advertisements

متابعات

أخبار متعلقة
#

الرئيس الأمريكي يوجه إشادة "نادرة" بإيران

#

بعد اشتعال التظاهرات.. السعودية تصدر قرارًا عاجلًا

#

فنان شهير يحرض على ضرب الرجال لزوجاتهم:"لقد فعلتها"

#

سفارة البحرين لدى بريطانيا تصدر بيانًا بشأن «حادث التعدي» على مقرها

توصل العلماء إلى تقنية تعالج القذف المبكر لدى الرجال، عبر استخدام لاصق مزود بنبضات كهربائية يساعد على استرخاء عضلات الحوض.

وبحسب أبحاث، فإن اللاصق الذي يعمل بالبطارية، والذي يبلغ مساحته حوالي بوصة مربعة، يمكن أن يزيد مدة الجماع قبل حدوث القذف أربعة أضعاف.

يتم وضع اللاصقة ذات الاستخدام الواحد في المنطقة الملساء الواقعة بين كيس الصفن والشرج، قبل الجماع بعشر دقائق، وهو يعمل عن طريق نقل نبضات كهربائية خفيفة إلى العضلات في قاعدة القضيب، التي تنقبض وتُخرج السائل المنوي أثناء القذف.

يقول العلماء، إن هذا التحفيز الكهربائي عبر الجلد العصبي يحافظ على تقلص العضلات لعدة دقائق ويمنع مؤقتًا الانقباضات الإيقاعية اللازمة للقذف.

ويقول باحثون إن قوة النبضات الكهربائية يمكن التحكم فيها عن طريق التطبيق.

وأظهرت دراسة نشرت في المجلة الدولية لأبحاث العجز الجنسي العام الماضي أن تحفيز هذه العضلات يمكن أن يساعد في علاج سرعة القذف.

وأعطى الباحثون، 20 رجلاً لاستخدام جهاز تحفيز كهربائي متوفر تجاريًا، ووجدوا أن وقت القذف ارتفع بنسبة 3.5 مرات، وفقًا للدراسة في معهد "التخنيون" للتكنولوجيا في إسرائيل.

يقوم العلماء في جامعة ستانفورد الآن بتجربة التصحيح اللاصق الجديد مع الرجال في الولايات المتحدة. وسيُطلب منهم استخدامه قبل ممارسة الجنس لمدة أربعة أشهر قادمة.

ووقال البروفيسور راج بيرس، استشاري المسالك البولية في جامعة "بريستول"، لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "لم يتم العثور على أي علاج مثالي لعلاج سرعة القذف المبكر. الابتكار الجديد يعتمد على استخدام عضلات قاع الحوض".

وأضاف: "النتائج مشجعة، وإذا أثبتت قيمتها السريرية، فقد تكون وسيلة فعالة من حيث التكلفة لعلاج هذه المشكلة المحزنة للرجال".

يصنف القذف على أنه من السابق لأوانه عندما يحدث خلال دقيقة واحدة، ومع ذلك فإن الجماع يستمر عادة لفترة أطول، حيث تشير الدراسات إلى أن متوسط ??الوقت حوالي 5.5 دقيقة.

لكن مصدر قلق كبير  للعديد من الرجال، إذ أبلغ 30 في المائة من الرجال تأثرهم بذلك في العام الماضي. ووفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية بإنجلترا، يمكن أن يسبب عدد من العوامل النفسية والجسدية سرعة القذف.

والأسباب الجسدية تشمل مشاكل البروستاتا، مشاكل الغدة الدرقية والعقاقير الترفيهية. فينا ترجع المشكلات النفسية إلى الاكتئاب والتوتر ومشاكل العلاقة أو القلق بشأن الأداء الجنسي.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال قاسم سليماني والمثقفون المصريون

محمود سلطان

شيخ جليل.. لا ينتظر شىء ولا يعبأ بشىء

د. هشام الحمامي

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» نجم الأهلى يتحدث عن مشكلة قد تواجه "صلاح"
» عرض خيالي من الدوري التركي لـ محمود علاء
» بالصور.. تعرف على الوجبة المصرية التي يعشقها "ماني"
» "صلاح" يُتوج بجائزة الأفضل
» خلاف بين أكبر عائلتين سعوديتين في طريقه للحل
» "عنيك فى عنينا" تدخل عامها الثالث في محاربة العمى
» قوات دولة أجنبية تغادر العراق
» اعترافات المتهم فى مذبحة البحيرة
» الإمارات.. يحرق جدته خوفًا من تحويله لامرأة
» السعودية تصدر بيانا قويا ضد تركيا
» مصر للطيران تعلق رحلاتها إلى بغداد

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    14:54

  • مغرب

    17:12

  • عشاء

    18:42

من الى
فتاة المنصورة
بطاقة تموينية
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية