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بعد عدم حضوره حفل الـ"كاف"..

نجم الأهلى يتحدث عن مشكلة قد تواجه "صلاح"

الرياضة

صلاح
صلاح
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الطيب حسين

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محمد صلاح

كاف

شريف اكرامى

صلاح

مانى

دافع النجم شريف إكرامي، حارس مرمى النادى الأهلى، عن محمد  صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، بسبب عدم حضوره حفل "الكاف" للإعلان عن أفضل لاعب في إفريقيا للعام 2019.

وكتب "إكرامي" عدة تغريدات عبر حسابه على موقع التدوينات المصغر "تويتر"، موضحًا أن عدم حضوره حفلًا لن يتم تتويجه فيه حتى لو مقام فى بلده هو أمر كروى بحت ليس له أى أبعاد أخرى.

وذكر حارس الأهلي، أن هذا الأمر حدث من قبل مع كثير من اللاعبين، مشيرًا إلى أن الأمر "حزن بشرى طبيعى على مجهود تمنى اللاعب أن يكافأ عليه".

كما لم يخفي "إكرامي" مخاوفه من أن تؤثر هذه المشكلة واللغط الذي دار حولها على مستوى "صلاح" في المباريات المقبلة، قائلًا: "تمنيت حضوره تفادياً لهذا اللغط الذي اخشي ان يؤثر علي تركيزه فيما تبقي من الموسم".

وجاءت تغريدات "إكرامي" على النحو  التالي:

ويقام اليوم الثلاثاء حفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بمدينة الغردقة في التاسعة مساء، للإعلان عن أفضل لاعب خلال عام 2019، والتي يتنافس عليها كل من محمد صلاح نجم ليفربول، وزميله في الريديز ساديو مانى, ورياض محرز جناح مانشستر سيتى، مع ترشيحات بفوز النجم السنغالي.

ويغيب عن الحضور النجم محمد صلاح، الذي لاقى انتقادًا كبيرًا بسبب هذه الخطوة، والتي عزاها البعض إلى التوقعات المتواترة بفوز "ماني" بالجائزة بناء على تسريبات عيديدة خلال الأيام الماضية.

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