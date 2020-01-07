رئيس الجزائر يدعو "أردوغان" لزيارة بلاده

07 يناير 2020 - 09:16 م

قالت رئاسة الجمهورية الجزائرية إن الرئيس عبد المجيد تبون دعا نظيره التركي رجب طيب أردوغان لزيارة الجزائر، وأن أنقرة وافقت على الدعوة.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية التركية "الأناضول" بيانا للرئاسة الجزائرية أكد أن الرئيس عبد المجيد تبون دعا الرئيس أردوغان لزيارة الجزائر وأضاف أن أنقرة وافقت.

وكان وزير الخارجية التركي، وصل صباح اليوم، إلى العاصمة الجزائرية للقاء تبون ومسؤولين آخرين، وسط تصاعد للتوتر سياسيا وعسكريا في المنطقة بسبب الأزمة الليبية.