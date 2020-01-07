» بالصور.. أجواء احتفالية مبهرة بحفل الأفضل في أفريقيا

07 يناير 2020 - 09:31 م

شهدت منطقة سهل حشيش بمدينة الغردقة، أجواءً احتفالية مبهرة بمناسبة احتفال الأفضل في أفريقيا.

وتزينت منطقة المسرح العائم التي يقام عليها المهرجان العالمى لحفل جوائز الكاف بالكثير من الإضاءات المبهرة، بالإضافة إلى وجود الرجل الطائر على المياه أو الحزام الطائر وهى لعبة مائية جديدة، و يتضمن المسرح فقرات ترفيهية استعراضية وغنائية حيث تم إختيار فرقتين عالميتين شهيرتين وثالثة مصرية متميزة لتقديم الفقرات خلاله .





ويتنافس علي الجائزة الأهم بالحفل وهي أفضل لاعب أفريقي للعام 2019 كل من الثلاثي الأشهر بالقارة السمراء المصري محمد صلاح والسنغالي سادو ماني والجزائري رياض محرز.





ويشهد الحفل الذي يقام لأول مرة بمصر حضورًا مكثفًا من أهم وأشهر الرياضيين في أفريقيا والعالم، وتم الانتهاء من جميع التجهيزات الخارجية للخيمة والمسرح العائم الذي تم تجهيزهما علي البحر لاستضافة الحفل.

ويتابع الحفل حوالي 1.2 مليار شخص حول العالم ويقدم نجم منتخب الكاميرون ونادى برشلونة السابق صامويل إيتو الحفل، ومعه المذيعة المغربية المشهورة فيروز الكروانى والمذيعة المصرية مريم أمين .