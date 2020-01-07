ننشر أسعار الدولار والذهب اليوم الثلاثاء

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الجنيه اليوم

شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه، خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء استقرارًا ملحوظًا مقارنة بأسعار الصباح.

في مصرف أبوظبي الإسلامي سجل سعر الدولار 16.02 جنيه للشراء و16.12 جنيه للبيع.

جاء هذا بينما سجل في بنك مصر 15.99 جنيه للشراء و16.09 جنيه للبيع.

وبلغ سعر العملة الخضراء في بنك القاهرة 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي.

أما بنك قناة السويس فسجل 15.98 جنيه للشراء، و16.08 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري سجل 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.

سعر الذهب

أما الذهب فشهد السعر تراجعًا ملحوظًا بمقدار 4 جنيهات للجرام الواحد، مقارنة بأسعار أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 للجرام700 جنيه.

وبلغ عيار 18 نحو 600 جنيه.

أما سعر الجرام عيار 24 فسجل 800 جنيه.

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