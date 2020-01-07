» كامل أبو علي يثير ضجة في حفل جوائز الأفضل في أفريقيا

07 يناير 2020 - 10:15 م

أعلن رجل الاعمال والمستثمر السياحي كامل أبوعلي رئيس جمعية مستثمري البحر الاحمر عن الفائز بلقب الفريق الأفضل في أفريقيا أنه الكاميرون بعد ذلك قدم اعتزاره بأنه الجزائر ما أثار ضجة كبيرة وسط الحضور.



وانطلقت فعاليات حفل توزيع جوائز أفضل لاعب أفريقي الكاف بمنطقة سهل حشيش بمدينة الغردقة، مساء الثلاثاء، وسط حضور نجوم الساحرة المستديرة للقاره السمراء.



وشهد الحفل إنطلاقة قويا بإطلاق عدداً كبيراً من الألعاب النارية وسط انبهار لجميع الحضور ، وسط حضور عدداً من الوزراء على رأسهم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.



حيث شهد محيط المسرح العائم لحفل الكاف، عددًا من العروض الفنية والمائية، التى أبهرت جميع الحضور.



وكانت مدينة الغردقة السياحية قد أنهت جميع الاستعدادات النهائية لإقامة الحدث الرياضي الافريقي الأبرز "للأفضل في أفريقيا 219" وتوالي صباح اليوم توافد ضيوف الحفل من نجوم الرياضة العالمية والأفريقية والفنان محمد رمضان لحضور الحفل الذي يستضيفه أحد المنتجعات السياحية بالغردقة.



واكتمل وصول عدد كبير من مسئولي الرياضة العالمية والأفريقية الغردقة وعلى رأسهم جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكر? القدم "فيفا" وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الافريقي "كاف" وفاطمة سامورا وعمرو الجنايني رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم والمدرب العالمي "ارسن فنجر" مدرب الأرسنال السابق وصامويل إيتو نجم منتخب الكاميرون وفريق برشلونة السابق.

