» شاهد.. مائدة طعام مشاهير حفل الكاف بالغردقة

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شهد حفل جوائز الأفضل في إفريقيا مائدة عشاء ضخمة لكبار الشخصيات وضيوف حفل الكاف 2019 ، من داخل منطقة سهل حشيش بمدينة الغردقة.
وقال الشيف خالد عبد الفتاح، أحد الشيفات بفندق إقامة الحفل أنه تم تجهيز بوفيه الحفل على أعلى مستوى،موضحا أن البوفيه يجمع بين العديد من الأكلات الشهير ، ليصبح لائقة بضيوف مصر والبحر الأحمر.
وكانت مدينة الغردقة السياحية قد أنهت جميع الاستعدادات النهائية لإقامة الحدث الرياضي الافريقي الأبرز "للأفضل في أفريقيا 219" وتوالي صباح اليوم توافد ضيوف الحفل من نجوم الرياضة العالمية والأفريقية والفنان محمد رمضان لحضور الحفل الذي يستضيفه أحد المنتجعات السياحية بالغردقة.






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