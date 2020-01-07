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إسبانيا تعلن سحب معظم جنودها من بغداد إلى الكويت

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أعلنت وزارة الدفاع الإسبانية، سحب معظم جنودها المتواجدين في العاصمة العراقية بغداد، ضمن إطار بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لدواعٍ أمنية.
وأضافت في بيان، أنها نقلت 10 من أصل 13 من جنودها في بغداد، إلى الكويت.
وأوضحت أن هذه الخطوة مرتبطة بقرار حلف الناتو بسحب بعض عناصرها بشكل مؤقت من العراق، إلى مناطق أخرى داخل أو خارج البلاد، إثر المستجدات الأخيرة في المنطقة، عقب مقتل قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في غارة أمريكية قرب مطار بغداد الدولي.
وأشار البيان، إلى أنه لا توجد أية تغييرات فيما يخص وضع 550 جندياً إسبانياً في إحدى القواعد العسكرية جنوب شرقي بغداد، ضمن إطار بعثة "الناتو".
بدورها، قالت وزيرة الدفاع الإسبانية، مارغريتا روبليس، إن أية خطوات تتخذ حول وضع جنود بلادها في العراق، ستكون تحت مظلة الناتو أو قوات التحالف الدولي.
وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن حلف الناتو سحب بعض عناصره من العراق "مؤقتا"، عقب التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.
والسبت الماضي، أعلن "الناتو" تعليق مهامه التدريبية في العراق، على خلفية اغتيال قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني، في قصف جوي أمريكي ببغداد.
وتصاعدت حدة التوتر في العراق والمنطقة، إثر مقتل سليماني في غارة جوية أمريكية قرب مطار بغداد في 3 يناير/كانون الثاني الجاري.
وأثارت الغارة الجوية الأمريكية غضب العراق، حيث صوت البرلمان، الإثنين، على قرار يدعو الحكومة إلى إنهاء التواجد العسكري الأجنبي في البلاد، وقالت الحكومة لاحقا إنها تعد الخطوات الإجرائية والقانونية لتنفيذ القرار. -

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