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مصرع وإصابة 9 في زلزال ضرب جزيرة بورتوريكو الأمريكية

عرب وعالم

زلزال
زلزال
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المصريون ووكالات

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لقي شخص مصرعه وأصيب 8 آخرون، الثلاثاء، في حصيلة أولية لزلزال ضرب جزيرة بورتوريكو الأمريكية، بقوة 6.5 درجات على مقياس ريختر.
وأوضح المعهد الجيولوجي الأمريكي في بيان، أن الزلزال وقع على بعد 5 كيلومترات جنوب غربي مدينة تالابوا (بالجزيرة)، وبعمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.
وأضاف المعهد، أنه لا يتوقع أن يسبب الزلزال حدوث أمواج تسونامي في الجزيرة.
بدوره، أعلن حاكم بورتوريكو واندا جارسيد، حالة الطوارئ في الجزيرة عقب الزلزال.
وحسب شبكة "سي إن إن"، تسبب الزلزال بقطع المياه عن 300 ألف مسكن ومحل تجاري، وقطع التيار الكهربائي على نطاق واسع جنوبي الجزيرة.
وأضافت، أن الزلزال الذي ضرب الجزيرة، الإثنين، بقوة 5.7 درجات، أدى لانهيار التكوين الصخري والذي يعد معلما سياحيا شهيرا وواحدا من عجائب بورتوريكو الطبيعية. -

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