والد ضحية مذبحة كفر الدوار يكشف تفاصيل مثيرة عن المجزرة

07 يناير 2020 - 11:00 م

كشف محمد شحتة، والد الزوجة رانيا، ضحية مذبحة كفر الدوار، تفاصيل الواقعة، مشيرًا إلى أن الجاني دخل المنزل بغرض السرقة رغم أنه "جزار وكسيب"، معلقا: "معروف عنه أنه بتاع ملاهي ليلية وبيضيع فلوسه عليها".



وأشار "شحتة"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن أول من شاهد الجاني كانت حماة ابنته فضربها على رأسها ثم خرج زوج ابنته فطعنه القاتل، وعندما حاول ابنه أن يدافع عن والده طعنه القاتل عدة طعنات.

