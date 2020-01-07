في أول ظهور لها.. نانسي عجرم تتحدث عن حادث السرقة

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انهيار "نانسي" في أول ظهور لها بعد حادث سرقتها

تحدثت النجمة نانسي عجرم، لأول مرة في أحدى اللقاءات التليفزيونية، عن حادث السرقة التي تعرضت لها خلال الأيام الماضية.
وقالت نانسي عجرم: "أشكر الله انه نجانا من ها المصيبة اللي وقعنا فيها.. ما أتمنى أن حدا يعيش التجربة اللي عشناها بالبيت".
وساندت نانسي، زوجها بعد أن تعرض لانتقادات بسبب القتل، وقالت: "اللي فعله فادي هو ردة فعل على مدة 6 أو 7 دقائق يهددنا.. ويقول له "فين مراتك .. فين بناتك" .. انا بس بدى أقول لك شخص انتقد فادى على اللي عمله يحطه حاله بذات الموقف ويشوف كيف كانت بتكون ردة الفعل ز م في حدا ولاده قدام عيونه وفى إنسان مشغول فات على حرمة بيته ويدق بعيلته وولاده ومراته وما بيتصرف هيك".
وروت نانسي، الأحداث قبل قتل زوجها للمعتدي عليهم قائلة: "الشخص كان يرتدي القناع ومعه شيء على خصره بيستخدمه للضرب.. كان معه كل شيء يثبت أنه جاى يسرق ويؤذى".
واختتمت نانسي، "أكيد لا أتمنى أنا ولا فادى اللي صار.. وانا أريد تعزية أهله ووالدته وزوجته وأهله جميعا.. نحن لا نتمنى اللى صار معنا .. ولكنها الظروف".

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