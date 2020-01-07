متحدث "الوزراء": مصر الأولى إفريقياً في جذب الاستثمارات

07 يناير 2020 - 11:50 م

أكد المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن مصر رقم واحد بإفريقيا في جذب الاستثمار رغم انخفاض معدلاته خلال العامين الماضيين.



وأوضح "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء الثلاثاء أن التوترات الخارجية بين الصين وأمريكا أثرت على حركة الاستثمار والصناعة في مختلف دول العالم.

