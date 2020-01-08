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ميانمار.. مصرع 4 أطفال وإصابة 6 آخرين في انفجار لغم

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لقي 4 أطفال مصرعهم وجرح 6 آخرون، إثر إنفجار لغم أرضي في إقليم أراكان غربي ميانمار.
ووفقا لصحيفة "ميانمار تايمز" الثلاثاء، انفجر لغم أرضي في بلدة "بوثيداونج" بأراكان، أثناء قيام مجموعة من الأطفال بجمع الحطب في الغابة.
وأضافت أنه نتيجة دهس أحد الأطفال على اللغم، وقع الانفجار ما أدى لمصرع 4 أطفال وإصابة 6 آخرين.
وأشارت أن الأطفال تتراوح أعمارهم بين 8 و10 أعوام. لافتة إلى تلقي المصابين العلاج في أحد المستشفيات.
يذكر أن حوادث الألغام في ميانمار أدت لمصرع 1600 شخص خلال الأعوام 2011 حتى 2019. -

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