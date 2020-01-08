فنان شهير يهاجم نانسي عجرم: اللي فعلتيه بالشاب أسوأ مما فعله فيكي

أحمد عادل شعبان
شن فنان شهير هجوما شرسا على الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بعد قيام زوجها بقتل شاب داخل فيلتها بدعوى تورطه في حادث سرقة .
وندد الفنان اللبناني جاد شويري بإعلان أسرة الفنانة أن الشاب "سوري الجنسية" ، مؤكدًا أن ما فعلته نانسي أسوأ من السرقة.
وقال "شويري" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" : حلوا عن السوريين بقى .. هالعنصرية والقرف اللي عم ينكتبوا على هالناس ظلم .
وأضاف: في المنيح وفيه الوحش عند كل البشر بكل مطرح على هالكوكب .
واستدرك: الجنسية السورية مش تهمة .. ألذ الناس .. مبسوطين وهن عم يتهجروا ويتبهدلوا؟
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