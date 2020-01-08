تعليق صادم من ترامب على القصف الإيراني للقاعدة الأمريكية

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ترامب

إيران تهاجم أمريكا

رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الهجوم الإيراني الذي استهدف قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق.

وقال "ترامب" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" : كل شيء بخير وعلى ما يرام .. صواريخ أطلقت من إيران على قاعدتين أمريكيتين بالعراق .

وتابع: التقييم الأولي للخسائر يكشف عن معلومات جيدة جدًا .

واستدرك: لدينا أقوى جيش ، ومجهزون تجهيزًا كبيرًا في أي مكان بالعالم .. وسوف أدلي ببيان صباح الغد.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إنها تجري تقييما دقيقا للخسائر التي وقعت في مخيم عين الأسد ، ولا يجرِ حصرها حتى الآن.

وأعلنت إيران إطلاق عددًا من الصواريخ على قاعدة عين الأسد الأمريكية انتقاما لمقتل قاسم سليماني.

تقييم الموضوع:


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