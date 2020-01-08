تعليق صادم من ترامب على القصف الإيراني للقاعدة الأمريكية

أحمد عادل شعبان
رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الهجوم الإيراني الذي استهدف قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق.
وقال "ترامب" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" : كل شيء بخير وعلى ما يرام .. صواريخ أطلقت من إيران على قاعدتين أمريكيتين بالعراق .
وتابع: التقييم الأولي للخسائر يكشف عن معلومات جيدة جدًا .
واستدرك: لدينا أقوى جيش ، ومجهزون تجهيزًا كبيرًا في أي مكان بالعالم .. وسوف أدلي ببيان صباح الغد.
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إنها تجري تقييما دقيقا للخسائر التي وقعت في مخيم عين الأسد ، ولا يجرِ حصرها حتى الآن.
وأعلنت إيران إطلاق عددًا من الصواريخ على قاعدة عين الأسد الأمريكية انتقاما لمقتل قاسم سليماني.
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