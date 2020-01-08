قائد الحرس الثوري يوجه تهديدًا أكثر خطورة لأمريكا بعد قصف قواعدها

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أحمد عادل شعبان

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الحرس الثوري

وجه الحرس الثوري الإيراني تهديدات بالغة الخطورة لأمريكا وذلك بعد ساعات قليلة من الهجوم الإيراني على قاعدتين أمريكيتين بالعراق.

وقال الحرس الثوري في بيان له: أي ضربة أمريكية تقوم بها أمريكا ضد إيران سنواجهها برد ساحق .

وأضاف: إذا ردت أمريكا على هجومنا الأخير فسوف نضرب الداخل الأمريكي .

واستدرك: أيضا سوف نضرب أي دولة حليفة للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط إذا سمحت لأمريكا باستخدام قواعدها ضدنا.

وتابع: أيضا لن ننسى دور إسرائيل في مقتل قاسم سليماني.

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