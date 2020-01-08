» فنان شهير: زوجتي متدينة ومستحيل تدخل الوسط الفني

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الفنان إدوارد
الفنان إدوارد
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أحمد عادل شعبان

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ادوارد

تحدث الفنان إدوارد عن كواليس علاقته بزوجته وأم أولاده "فيفيان" .

وقال في حوار مع برنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي على شاشة "النهار" إنه كان يحب فتاة أخرى في فترة الجامعة ، وأن زوجته الحالية فيفيان حضرت حفل خطوبته على فتاة أخرى .

وأشار إلى أنه فسخ خطبته بعد ذلك وتعرف على فيفيان وتم الزواج ، مضيفًا: أكتر شيء جذبني ليها إنها متدينة وبتحب الدين جدًا غير أخلاقها .

وحول إمكانية دخولها إلى المجال الفني ، رفض إدوارد الفكرة قائلا: "تدخل فين" .

وأضاف ساخرًا: هي قالت لي مرة إنها ممكن تطلع في دور أمي .

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