» فنان شهير: زوجتي متدينة ومستحيل تدخل الوسط الفني

08 يناير 2020 - 07:14 ص

تحدث الفنان إدوارد عن كواليس علاقته بزوجته وأم أولاده "فيفيان" .



وقال في حوار مع برنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي على شاشة "النهار" إنه كان يحب فتاة أخرى في فترة الجامعة ، وأن زوجته الحالية فيفيان حضرت حفل خطوبته على فتاة أخرى .



وأشار إلى أنه فسخ خطبته بعد ذلك وتعرف على فيفيان وتم الزواج ، مضيفًا: أكتر شيء جذبني ليها إنها متدينة وبتحب الدين جدًا غير أخلاقها .



وحول إمكانية دخولها إلى المجال الفني ، رفض إدوارد الفكرة قائلا: "تدخل فين" .



وأضاف ساخرًا: هي قالت لي مرة إنها ممكن تطلع في دور أمي .



