» إبراهيم سعيد يحرج الفنان محمد رمضان: أمال حسام حسن يعمل ايه؟

أحمد عادل شعبان
سخر إبراهيم سعيد - نجم الأهلي والزمالك السابق - من تصريحات الفنان محمد رمضان الذي أبدى امتعاضه من تجاهل دعوته لحفل الكاف من قبل المسئولين المصريين .
وقال "رمضان" الذي شارك في حفل "الكاف" : الدعوة جتلي من الكاف .. أنا حزين إنها مجتليش من مصر.
و رد "سعيد" على "رمضان" قائلا: يا نجم الحفل بتاع الكاف مصر ملهاش دعوة .. شد حيلك والموسم اللي جاي تاخد أحسن لاعب في أفريقيا.
وأضاف ساخرًا: أومال كابتن حسام حسن يعمل ايه بقي؟
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