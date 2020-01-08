» إبراهيم سعيد يحرج الفنان محمد رمضان: أمال حسام حسن يعمل ايه؟

08 يناير 2020 - 07:27 ص

سخر إبراهيم سعيد - نجم الأهلي والزمالك السابق - من تصريحات الفنان محمد رمضان الذي أبدى امتعاضه من تجاهل دعوته لحفل الكاف من قبل المسئولين المصريين .



وقال "رمضان" الذي شارك في حفل "الكاف" : الدعوة جتلي من الكاف .. أنا حزين إنها مجتليش من مصر.



و رد "سعيد" على "رمضان" قائلا: يا نجم الحفل بتاع الكاف مصر ملهاش دعوة .. شد حيلك والموسم اللي جاي تاخد أحسن لاعب في أفريقيا.

وأضاف ساخرًا: أومال كابتن حسام حسن يعمل ايه بقي؟

