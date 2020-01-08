التلفزيون الإيراني يعلن عن عدد مرعب للقتلى الأمريكيين في الهجوم الأخير

08 يناير 2020 - 08:16 ص

فجر التلفزيون الإيراني مفاجأة من العيار الثقيل بعد كشفه عن عدد القتلى في الهجوم الذي نفذته طهران ضد قاعدة "عين الأسد" الأمريكية في العراق.



وأشار التلفزيون إلى أن حصيلة الضربات التي وجهتها إيران وصلت إلى مقتل 80 أمريكيا في الهجوم.



وأضاف: أطلقنا 15 صاروخا ضد القواعد الأمريكية ولم يتم اعتراض أي منهم .



ونقل التلفزيون الإيراني عن مصادر وصفها بـ"المطلعة" أن طهران عينها على 100 هدف أمريكي آخر في حال قررت أمريكا الرد على الهجوم .



وأكد التلفزيون الإيراني أن أضرارا جسمية لحقت بطائرات هليكوبتر أمريكية وعتاد أمريكي نتاج الصواريخ المذكورة.

