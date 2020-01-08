  • الأربعاء 08 يناير 2020
  • بتوقيت مصر10:01 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مراسم دفن سليماني

بعد انتقام إيران.. دفن "سليماني" فى "كرمان"

البترول في المنطقة

تصريحات مهمة من الإمارات عن البترول فى المنطقة

الطائرة الاوكرانية المنكوبة

إيران تعلن حقيقة ما حدث لركاب الطائرة الأوكرانية

الدولار

الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ليسجل هذا الرقم

أبو تريكة وصلاح

رسالة مفاجئة من أبو تريكة لـ"صلاح" بعد خسارته جائزة أفضل لاعب

صورايخ إيرانية

التلفزيون الإيراني يعلن عن عدد مرعب للقتلى الأمريكيين في الهجوم الأخير

الحرس الثوري

قائد الحرس الثوري يوجه تهديدًا أكثر خطورة لأمريكا بعد قصف قواعدها

ترامب

تعليق صادم من ترامب على القصف الإيراني للقاعدة الأمريكية

نانسي عجرم

فنان شهير يهاجم نانسي عجرم: اللي فعلتيه بالشاب أسوأ مما فعله فيكي

فادي الهاشم

رسالة مفاجئة من نانسي عجرم لوالدة الشاب الذي قتله زوجها

بالتزامن مع الضربة الإيرانية..

تصريحات مهمة من الإمارات عن البترول فى المنطقة

عرب وعالم

البترول في المنطقة
البترول في المنطقة
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

تصريحات غاضبة من إليسا عن الصين.. لهذا السبب

#

شقيق البشير يكشف تفاصيل مثيرة لما قبل سقوط الرئيس

#

تصريحات سارة من المالية عن تحسين الأجور

#

تصريحات مهمة من الكويت عن الأزمة الخليجية

أكد وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، أنه لا يتوقع نقصًا في إمدادات البترول بعد مهاجمة إيران لقوات أمريكية في العراق، معربًا عن أمله في ألا يحدث مزيد من التصعيد.

ولفت المزروعي إلى أن سوق البترول يتلقى إمدادات جيدة حاليًا وأنه لا يتوقع النقص فيه، ما لم يحدث تصعيد  كارثي في المنطقة، حسبما نشرت "سكاي نيوز عربية".

جدير بالذكر أن أسعار البترول قفزت إلى أعلى مستوياتها منذ عدة أشهر بعد أن هاجمت إيران قوات أمريكية فى العراق ردًا على الضربة الأمريكية التي قتلت قائدا عسكريا إيرانيا، حيث صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" 1.83 دولار بما يعادل 2.7% إلي 70.10 دولار للبرميل.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال قاسم سليماني والمثقفون المصريون

محمود سلطان

شيخ جليل.. لا ينتظر شىء ولا يعبأ بشىء

د. هشام الحمامي

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» لماذا اختارت إيران "عين الأسد" للانتقام
» سي إن إن تفجر مفاجأة مدوية عن الهجوم الإيراني على القواعد الأمريكية
» إبراهيم سعيد يحرج الفنان محمد رمضان: أمال حسام حسن يعمل ايه؟
» فنان شهير: زوجتي متدينة ومستحيل تدخل الوسط الفني
» "محاربو الصحراء" يحتكرون جوائز الأفضل في إفريقيا
» وزير الدفاع الأمريكي: لن نغادر العراق
» شاهد.. مائدة طعام مشاهير حفل الكاف بالغردقة
» «ساديو ماني» من شوارع «بامبالي» إلى عرش إفريقيا
» الاتحاد المصري يفوز بجائزة افضل اتحاد في أفريقيا
» كامل أبو علي يثير ضجة في حفل جوائز الأفضل في أفريقيا
» بالصور.. الغردقة تُبهر العالم في حفل الـ"كاف"

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    14:54

  • مغرب

    17:13

  • عشاء

    18:43

من الى
فتاة المنصورة
بطاقة تموينية
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية