بعد انتقام إيران.. دفن "سليماني" فى "كرمان"

متابعات- أمينة عبد العال
بعد لحظات من الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة عين الأسد فى العراق، دفن قاسم سليماني القيادي البارز في الحرس الثوري في كرمان وسط إيران مسقط رأسه.
وكانت مدينة كرمان قد رفعت الراية الحمراء التي تعني لا دفن ولا عزاء قبل الانتقام، حسبما نشرت صحافة إيرانية محلية.
يذكر أن الحرس الثوري أعلن أنه نفذ هجمات علي قوات أمريكية في العراق انتقامًا لمقتل سليماني الذي استهدفته الولايات المتحدة بطائرة مسيرة فجر الجمعة في العراق.
مراسم دفن قاسم سليماني بعد عملية الثأر لدماء الشهداء#قاسم_سليماني #عين_الأسد #ايران #العراق #IranvsUSA pic.twitter.com/dclHdNfie1— وكالة مهر للأنباء (@mehrnewsarabic) January 8, 2020
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