» محافظ الإسكندرية عن غرق إدارة حي المنتزه: الماسورة اتكسرت

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رد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على الفيديو الذي انتشر مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن غرق إدارة حي المنتزه ثان.

وقال "الشريف"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "أون إي"، الفيديو الذي انتشر لمبنى إدارة الشؤون الاجتماعية بمنطقة الحرمين، وغرق نتيجة كسر ماسورة مياه.

وأضاف "الشريف"، أن غرق الإدارة لم ينتج عنه أي خسائر، مشيرًا إلى أنه سيتم عمل إصلاحات للمبنى بالكامل، وسيتم نقل الموظفين لمبنى آخر تابع للمحافظة لحين الانتهاء من الإصلاحات.

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