بسمة وهبة: الإخوان بيجهزوا لكارثة

08 يناير 2020 - 10:36 ص

كشفت الإعلامية بسمة وهبة، مخططًا جديدًا تقوم به بعض اللجان الإلكترونية التابعة لتنظيم الإخوان من أجل إحداث فوضى فى البلاد، معقبة: "الإخوان بيجهزوا لكارثة".

وقالت "وهبة"، من خلال برنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "أون إي"، هناك حسابات حديثة الإنشاء على مواقع التواصل الاجتماعي تقول إنه تم ترحيل شباب للحرب علي الجبهة مع ليبيا.

وأضافت "وهبة"، أن هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة، لافتة إلى أن الغرض من هذه الشائعات هو محاصرة أرواح وعقول المصريين وإحداث بلبلة في الرأي العام.

وتابعت: "شوفتوا كذب وخيانة أكتر من كده، مخطط الإخوان واللي بيمولوهم مستمر، هدفهم بث الشائعات، واللعب علي وتر السخرية والفيديوهات المضروبة عشان يربكوا المؤسسات المصرية".