  • الأربعاء 08 يناير 2020
  • بتوقيت مصر11:55 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
حالة الطقس

طلب عاجل لـ لبنى عسل والأرصاد: "دى حاجة مش بإيدينا"

الاهلى

الزمالك يشكو لاعب الأهلى بـ "الجبلاية"

نتنياهو

أول تعليق لـ"نتنياهو" على القصف الإيراني

ترامب

البيت الأبيض: ترامب لن يلقي كلمة بشأن القصف الإيراني

قصف

هل تستهدف إيران السعودية والإمارات؟.. طهران ترد

بسمة وهبة

بسمة وهبة: الإخوان بيجهزوا لكارثة

حسن روحاني

«روحاني» مهددًا: "سنقطع أرجل أمريكا من المنطقة"

علي خامنئي

"تويتر" يغلق حساب مرشد الثورة الإيرانية

مصرع 9 في تحطم طائرة أمريكية

أول رد من أوكرانيا على تحطم طائرتها

قصف قاعدة أمريكية

شاهد.. لحظة سقوط الصواريخ الإيرانية على قاعدة عين الأسد الأمريكية

«روحاني» مهددًا: "سنقطع أرجل أمريكا من المنطقة"

عرب وعالم

حسن روحاني
حسن روحاني
Advertisements

علي محمود

أخبار متعلقة
#

تصريحات مهمة من الإمارات عن البترول فى المنطقة

#

خليفة" سليماني" في الجنازة: هذا عو عزاؤنا الوحيد

#

مسئول روسي يكشف مفاجآت عن انسحاب أمريكا من أفغانستان

#

مسلمة تنقذ طلابا من عملية طعن في أمريكا

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة الأمريكية قطعت يد قائد فيلق القدس قاسم سليماني، ونحن سنقطع أرجلها من هذه المنطقة؛ بحسب التليفزيون الإيراني.

وتوعد الرئيس الإيراني، الولايات المتحدة بإنهاء وجودها في المنطقة ردًا على اغتيالها القائد السابق بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، ورفاقه.

وأكد روحاني، خلال اجتماع الحكومة، موجهًا حديثه للولايات المتحدة "لقد قطعتم يد سليماني من الجزع، ونحن سنقطع أرجلكم من هذه المنطقة".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، استهداف قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق، ردًا على اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني الذي أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية اغتياله في غارة بمطار بغداد قبل أيام.



تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال قاسم سليماني والمثقفون المصريون

محمود سلطان

شيخ جليل.. لا ينتظر شىء ولا يعبأ بشىء

د. هشام الحمامي

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» «زايد»: إجراء 350 ألف عملية جراحية عاجلة بـ«قوائم الانتظار»
» فيديو.. الأرصاد تعلن موعد تحسن الحالة الجوية
» المالية: ميكنة «إيصالات التحصيل» بالجهات الإدارية والهيئات العامة
» استبعاد نجم الأهلى من رحلة زيمبابوى
» أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها
» محافظ الإسكندرية عن غرق إدارة حي المنتزه: الماسورة اتكسرت
» السكة الحديد: هذه القطارات تتأخرعن مواعيدها اليوم
» لماذا اختارت إيران "عين الأسد" للانتقام
» سي إن إن تفجر مفاجأة مدوية عن الهجوم الإيراني على القواعد الأمريكية
» إبراهيم سعيد يحرج الفنان محمد رمضان: أمال حسام حسن يعمل ايه؟
» فنان شهير: زوجتي متدينة ومستحيل تدخل الوسط الفني

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    14:54

  • مغرب

    17:13

  • عشاء

    18:43

من الى
فتاة المنصورة
بطاقة تموينية
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية