هل تستهدف إيران السعودية والإمارات؟.. طهران ترد

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متابعات- الدويني فولي

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ردت  الحكومة الإيرانية، اليوم الأربعاء، على احتمالية استهداف دبي، والرياض، بعد ساعات من قصف الحرس الثوري للقواعد الأمريكية في العراق فجر اليوم.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق، صباح اليوم، استهداف قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق، ردًا على اغتيال قائد فيلق القدس الذي أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها قتلته في غارة بمطار بغداد قبل أيام.

وقال علي ربيعي المتحدث باسم الحكومة الإيرانية للتليفزيون الرسمي: "لن نستهدف دول الجوار، بل سنستهدف القواعد الأمريكية في هذه الدول فقط".
وأكد ربيعي، "تورط إسرائيل في مقتل قئد فيلق القدس، قاسم سليماني"، قائلاً: "إسرائيل نأت بنفسها ونحن متأكدين أن الكيان الصهيوني لم يكن بعيدا عن هذه الجريمة".

وأوضح أن "عشرات الصواريخ الباليستية استهدفت مركزا تستخدمه واشنطن للإرهاب دون أن تكشفها الرادارات الأمريكية".

وتابع: "أمريكا لن تتمكن من تحقيق مصالحها في المنطقة بعد اليوم، وسوف نتبع كل السبل في الأوساط الدولية لملاحقة واشنطن على هذه الخطوة الإرهابية، وأول نتائج هذه الخطوة أن حلفاءها في المنطقة لن تبقى إلى جانبها".

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