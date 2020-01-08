أول تعليق لـ"نتنياهو" على القصف الإيراني

08 يناير 2020 - 11:24 ص

في أول تعليق له بعد استهداف الحرس الثوري الإيراني لقاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق؛ قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل "تقف بشكل كامل مع الولايات المتحدة".

وأكد نتيناهو أن تل أبيب "ستضرب بعنف أي طرف يحاول مهاجمة إسرائيل"، مضيفًا أنه "يجب تهنئة ترامب على تحركه بسرعة وجرأة وحزم بشأن سليماني".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، استهداف قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق، ردًا على اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني الذي أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية اغتياله في غارة بمطار بغداد قبل أيام.