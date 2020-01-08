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قريت نصف مليون كتاب علشان أطلع أقولكم الكلمتين دول

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الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية
الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية
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إيمان هاني

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أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن سيدنا على -رضي الله عنه- قسم الناس لـ 4 أصناف، قائلا:"هناك رجل يعلم ويعلم أنه يعلم فذاك عالم فاتبعوه، ورجل يعلم ولا يعلم أنه يعلم فذاك غافل فذكروه، ورجل لا يعلم ويعلم أنه لا يعلم فذلك طالب علم فعلموه، ورجل لا يعلم ولا يعلم أنه لا يعلم فذلك حمار فاجتنبوه".

وأضاف "الجندي"، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، ساخرًا: "وحشنا الصنف الثالث مبقاش موجود، الكل فتايين إلا من رحم ربي، بينما الصنف الرابع يسير الضحك فهو لا يعلم ويدخل يسب ويتحدث بدون علم، وهذا ما يحدث".

وتابع: "اللي مش فاهم كلامي يقول دليلك إيه جبت الكلام دا منين، الكلام مش بيتقال ببلاش يا رجاله ده مصروف عليه، أنا قارئ نصف مليون كتاب علشان أطلع أقولكم الكلمتين دول اللي بقوله، وإن شاء الله هكمل مليون كتاب".

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