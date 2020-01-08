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سبب استبعاد «الشحات» من قائمة الأهلى

الرياضة

حسين الشحات
حسين الشحات
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أمير سعد

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كشف خالد محمود طبيب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي الأهلي، أسباب استبعاد حسين الشحات لاعب الفريق من القائمة التي سافرت إلى زيمبابوي، لمواجهة بلاتينيوم يوم السبت المقبل في الجولة الرابعة لدوري أبطال إفريقيا.

وقال خالد محمود، إن الجهاز الفنى فضل منح حسين الشحات الراحة اللازمة، وعدم اصطحابه خلال رحلة الفريق إلى زيمبابوي خوفا من تفاقم الإصابة.

وأوضح طبيب الأهلي "الشحات يعانى من آلام في الحوض تسببت في غيابه عن المباراتين الأخيرتين أمام مصر المقاصة واف سي مصر في الدوري".

وأشار إلى أن اللاعب سوف يخضع لاختبار طبى فور عودة البعثة للقاهرة للوقوف على حالته ومدى تحسنها لتحديد إمكانية مشاركته في مباراة طنطا المقرر لها الاربعاء القادم في الجولة 13 لمسابقة الدوري.

وكانت بعثة الأهلى قد وصلت زيمبابوى ظهر اليوم الأربعاء بعد رحلة استغرقت ما يقرب 12ساعة تخللها ساعتين ترانزيت فى العاصمة الاثيوبية أديس أبابا وذلك استعدادا لمواجهة فريق بلاتينيوم في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة إفريقيا.


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