» الإمارات تبعث برسالة لمواطنيها

08 يناير 2020 - 04:50 م

حرصت دولة الإمارات العربية المتحدة على طمأنة مواطنيها، عقب التطورات الجارية في المنطقة والتي كان آخرها إطلاق إيران 12 صاروخًا على قاعدتين عسكريتين تستخدمهما القوات الأمريكية في العراق.

جاء هذا في بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، حيث أكدت أنها تراقب الموقف العام في المنطقة باهتمام بالغ، مجددة تأكيدها على أهمية عدم التصعيد.

وقال البيان بحسب وكالة الأنباء الرسمية، إن السبل الدبلوماسية، والحوار العقلاني هو الحل الأمثل، مضيفًا أن أن التطورات الإقليمية الأخيرة، لن تؤثر على الدولة أو مواطنيها أو المقيمين على أراضيها والزائرين لها.

ولفت بيان الخارجية الإماراتية، إلى أن كافة الأنشطة في الدولة، وفي جميع قطاعاتها مستمرة وتسير بشكل اعتيادي.