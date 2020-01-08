نصيحة مدرب الزمالك لنجم الفريق

08 يناير 2020 - 04:53 م

وجه سامي الشيشيني المدرب العام بالفريق الكروي الأول بنادي الزمالك رسالة إلى التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق بعد انتهاء تدريب اليوم الأربعاء.

وحرص المدرب العام على التأكيد لساسي بأهمية دوره في مباراة زيسكو المقبلة، ومطالبته بعدم الالتفات للشائعات التي تحاصره الفترة الأخيرة.

من جانبه شدد اللاعب للشيشيني على جاهزيته لخوض المباراة بعد العودة من تونس وخوض التدريبات، مشيرا إلى أن كل تركيزه منصب لبذل أقصي جهده لخدمة الفريق في المرحلة الهامة المقبلة.