بيان عاجل من الأمم المتحدة بشأن القصف الإيراني

أدانت بعثة الأمم المتحدة في العراق اليوم، القصف الصاروخي الذي شنته إيران، على قاعدتين عسكريتين تؤويان جنودًا أمريكيين وأجانب.



وأضافت البعثة، في بيان لها: «ثمن تناحرات خارجية»، متابعة:

«الهجمات الصاروخية الأخيرة في محافظتي أربيل والأنبار لا تؤدي إلا إلى تصعيد الصراع، وهي تنتهك السيادة العراقية مجدداً. العنف غير المبرر له آثار متوقعة».



ودعت بعثة الأمم المتحدة، ضبط النفس واستئناف الحوار، بعد القصف الصاروخي الإيراني.



ونفذت إيران ضربات صاروخية انتقاما لمقتل سليماني بإطلاق 22 صاروخاً على قاعدتين عسكريتين للتحالف الدولي في العراق.