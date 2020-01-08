» بعد فوزه بأفضل لاعب إفريقي.. ساديو مانى يغادر الغردقة

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الغردقة

مانى

حفل الافضل

غادر  اليوم الأربعاء، عدداً من ضيوف حفل الكاف وكان في مقدمة قائمة المغادرين المتوج بلقب أفضل لاعب في أفريقيا السنغالي ساديو مانى.
وأقلعت الطائرة الخاصة التى نقلت وفد الفيفا وبرفقتهم الكاميرونى صاموئيل إتو، ومغادرة عدد آخر من الضيوف إلى دول مختلفة.

وتوج السنغالى ساديو مانى بجائزة أفضل لاعب فى أفريقيا لعام 2019 خلال الحفل الذى أقيم بالغردقة مساء أمس الثلاثاء، فى حضور جيانى إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى، وعدد كبير من النجوم والمشاهير بالإضافة إلى المرشحين الآخرين للفوز بجوائز الأفضل خلال العام المنتهى.


وشهد الحفل الذي أقيم على مسرح عائم بمنطقة سهل حشيش بمدينة الغردقة ، عدداً من العروض الفنية التي أبهرت الحضور ، فيما تم تجهيز المسرح بأحدث الأجهزة التقنية الحديثة لإخراج الحفل بالشكل الذي يليق بمكانة مصر.


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