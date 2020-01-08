» كاف يكشف عن أصوات المنتخبات لأفضل لاعب إفريقي

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كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” عن تصويت المنتخبات الإفريقية والعربية لجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2019.
وتوج بالجائزة السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي، وتفوق على المصري محمد صلاح زميلة في ليفربول، والجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي.
وجاء التصويت كالتالي:

مصر: المدرب (3 صلاح، 2 محرز، 1 ماني)، القائد نفس الأصوات.

المغرب: المدرب (ماني 3، صلاح 2، محرز 1)، القائد (3 محرز، 2 ماني، 1 صلاح).


تونس: المدرب (3 صلاح، 2 محرز، 1 ماني، القائد (3 ماني، 2 محرز، 1 صلاح).


ليبيا: المدرب (3 صلاح، 2 ماني، 1 محرز)، القائد نفس الأصوات.


السودان: المدرب (3 ماني، 2 محرز، 1 صلاح)، القائد نفس الأصوات.


جيبوتي: المدرب (3 ماني، 2 صلاح، 1 محرز)، القائد نفس الأصوات.


جزر القمر: المدرب (3 ماني، 2 صلاح، 1 محرز)، القائد نفس الأصوات.


الصومال: المدرب (3 محرز، 2 ماني، 1 صلاح)، القائد (3 ماني، 2 محرز، 1 صلاح).


موريتانيا: المدرب (3 ماني، 2 صلاح، 1 محرز)، القائد (3 ماني، 2 محرز، 1 صلاح).


أنجولا: المدرب (3 ماني، 2 صلاح، 1 محرز)، القائد: (3 ماني، 2 صلاح، 1 محرز).


بنين: لم يصوت المدرب، القائد (3 ماني، 2 صلاح، 1 محرز).


بتسوانا: المدرب (3 ماني، 2 محرز، 1 صلاح)، القائد (3 ماني، 2 محرز، 1 صلاح).


بوركينا فاسو: المدرب (3 ماني، 2 محرز، 1 صلاح)، القائد نفس الأصوات.


بوروندي: المدرب (3 ماني، 2 صلاح، 1 محرز)، القائد نفس الأصوات.


الكاميرون: المدرب (3 ماني، 2 صلاح، 1 محرز)، القائد نفس الأصوات.


كاب فيردي: المدرب (3 ماني، 2 صلاح، 1 محرز)، القائد نفس الأصوات.


إفريقيا الوسطى: المدرب (3 ماني، 2 صلاح، 1 محرز)، القائد نفس الأصوات.


تشاد: المدرب (3 ماني، 2 محرز، 1 صلاح)، القائد نفس الأصوات.


الكونغو الديمقراطية: المدرب (3 ماني، 2 محرز، 1 صلاح)، القائد (3 ماني، 2 صلاح، 1 محرز).


الكونغو برازفيل: المدرب (3 ماني، 2 صلاح، 1 محرز)، القائد نفس الأصوات.


كوت ديفوار: المدرب (3 ماني، 2 محرز، 1 صلاح)، القائد نفس الأصوات.


غينيا الاستوائية: (3 ماني، 2 محرز، 1 صلاح)، القائد (3 ماني، 2 صلاح، 1 محرز).


إريتريا: المدرب (3 صلاح، 2 ماني، 1 محرز)، القائد (3 صلاح، 2 محرز، 1 ماني).


إي سواتيني: المدرب (3 ماني، 2 صلاح، 1 محرز)، القائد نفس الأصوات.


إثيوبيا: المدرب (3 ماني، 2 صلاح، 1 محرز)، القائد نفس الأصوات.


الجابون: المدرب (3 ماني، 2 صلاح، 1 محرز)، القائد (3 ماني، 2 محرز، 1 صلاح).


جامبيا: لم تصوت سواء كمدرب أو قائد منتخب.


غانا: المدرب (3 ماني، 2 صلاح، 1 محرز)، القائد (3 ماني، 2 محرز، 1 صلاح).


غينيا: المدرب (3 ماني، 2 محرز، 1 صلاح)، القائد لم يصوت.


غينيا بيساو: المدرب (3 ماني، 2 صلاح، 1 محرز)، القائد نفس الأصوات.


كينيا: المدرب (3 ماني، 2 محرز، 1 صلاح)، القائد (3 ماني، 2 صلاح، 1 محرز).


ليسوتو: المدرب (3 ماني، 2 صلاح، 1 محرز)، القائد نفس الأصوات.


ليبيريا: المدرب (3 ماني، 2 صلاح، 1 محرز)، القائد نفس الأصوات.


مدغشقر: لم تصوت كمدرب أو قائد للمنتخب.


مالاوي: المدرب (3 ماني، 2 صلاح، 1 محرز)، القائد نفس الأصوات.


مالي: المدرب (3 ماني، 2 محرز، 1 صلاح)، القائد لم يصوت.


موريشيوس: لم تصوت كمدرب أو قائد للمنتخب.


ناميبيا: المدرب (3 ماني، 2 صلاح، 1 محرز)، القائد نفس الأصوات.


النيجر: المدرب (3 ماني، 2 صلاح، 1 محرز)، القائد (3 ماني، 2 محرز، 1 صلاح).


نيجيريا: المدرب (3 ماني، 2 صلاح، 1 محرز)، القائد نفس الأصوات.


رواندا: المدرب (ماني 3، صلاح 2، محرز 1)، القائد نفس الأصوات.


ساو تومي وبرانسيبي: المدرب لم يصوت، القائد (3 ماني، 2 صلاح، 1 محرز).


السنغال: المدرب (3 ماني، 2 صلاح، 1 محرز)، القائد (3 ماني، 2 محرز، 1 صلاح).


سيشل: المدرب (3 ماني، 2 صلاح، 1 محرز)، القائد نفس الأصوات.


سيراليون: المدرب (3 صلاح، 2 ماني، 1 محرز)، القائد (3 ماني، 2 صلاح، 1 محرز).


جنوب إفريقيا: المدرب( 3 ماني، 2 صلاح، 1 محرز)، القائد نفس الأصوات.


جنوب السودان: المدرب (3 ماني، 2 صلاح، 1 محرز)، القائد نفس الأصوات.


تنزانيا: المدرب (3 صلاح، 2 ماني، 1 محرز)، القائد (3 ماني، 2 صلاح، 1 محرز).


توجو: المدرب (3 ماني، 2 محرز، 1 صلاح)، القائد نفس الأصوات.


أوغندا: المدرب (3 ماني، 2 محرز،1 صلاح)، القائد (3 محرز، 2 ماني، 1 صلاح).


زامبيا: المدرب (3 ماني، 2 صلاح، 1 محرز)، القائد (3 ماني، 2 محرز، 1 صلاح).


زيمبابوي: المدرب (3 ماني، 2 صلاح، 1 محرز)، القائد (3 ماني، 2 محرز، 1 صلاح).

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