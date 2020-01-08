أردوغان: لن نشارك في معارك ليبيا

08 يناير 2020 - 05:42 م

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إرسال بلاده 35 جنديًا إلى ليبيا دعمًا لحكومة طرابلس، مشيرًا إلى أنهم لن يشاركوا في المعارك هناك.



وأضاف الرئيس التركي: «تركيا ستتولى مهمة تنسيق. لن يشارك الجنود في أعمال قتالية»، حسبما نقلت روسيا اليوم.



والأسبوع الماضي صادق البرلمان التركي على مذكرة تجيز للحكومة إرسال عسكريين إلى ليبيا دعما لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، في مواجهة قوات المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي.