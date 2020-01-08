تأجيل إعادة محاكمة المتهمين في «اعتصام النهضة»

أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بطره، إعادة محاكمة 11 متهمًا في قضية "اعتصام النهضة"، وذلك لجلسة 4 من فبراير المقبل، لاستكمال مرافعات الدفاع.

وكانت المحكمة برئاسة المستشار سامح سليمان، أصدرت أحكامًا، عام 2018، بمعاقبة المتهمين بالسجن المؤبد والمشدد.

ووجهت المحكمة للمتهمين، تهم تدبير تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.