«السيسي» يصدر 4 قرارات جمهورية

08 يناير 2020 - 06:11 م

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء، 4 قرارات جمهورية جديدة.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرارات الأربعة، حيث شملت قرار رقم 5 لسنة 2020، باستبدال نص المادة (5) من قرار رئيس الجمهورية رقم 1189 لسنة 1968 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية بنص آخر.

وقرار رقم 7 لسنة 2020، بتخصيص مساحة 9.77 فدان تقريبًا تعادل 41061 م2 ناحية ساقلتة – محافظة سوهاج، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لاستخدامها في إقامة محطة مياه الشرب.

وقرار رقم 8 لسنة 2020، بتخصيص مساحة 260.32 فدان تقريبًا تعادل 1093569.27 ناحية إسنا – محافظة الأقصر لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لاستخدامها في إقامة محطة صرف صحي وبرك أكسدة.

وقرار رقم 9 لسنة 2020، بتخصيص مساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية الناصرية وناحية برنشت – محافظة الجيزة لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لاستخدامها في إقامة محطتي محولات كهربائية عليها.