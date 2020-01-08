» سبب تغيير وجهة ساديو مانى من مطار الغردقة

08 يناير 2020 - 06:16 م

غادر اللاعب السنغالي ساديو ماني، مطار الغردقة الدولي، الساعة الثانية ظهر اليوم الأربعاء، في طريقه إلى إنجلترا بعد رفض إدارة نادي ليفربول سفر اللاعب إلى السنغال كما كان محددا له.

كان من المقرر أن يغادر اللاعب مطار الغردقة، صباح اليوم، إلى السنغال للاحتفال بفوزه بلقب أحسن لاعب، وبالفعل حضر إلى مطار الغردقة، الساعة 9 صباحاً، بصحبة الحرس الخاص به والمدربين، بالإضافة إلى مندوبين من السنغال، وقبل مغادرة اللاعب، تلقى تعليمات من نادي ليفربول بضرورة السفر الى انجلترا مباشرةً لارتباط الفريق بمباراة مهمة أمام نادي توتنهام .

وتم تغيير وجهة الطائرة الخاصة وإنهاء إجراءات توجهها إلى إنجلترا، وبالفعل غادر "ماني"، على الطائرة الخاصة، فيما عاد مندوبو السنغال إلى الفندق مرة أخرى تمهيدا لسفرهم على رحلة أخرى .

كان النجم السنغالي ساديو ماني، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، قد فاز بلقب أفضل لاعب في إفريقيا في حفل مبهر تم تنظيم في مدينة الغردقة.