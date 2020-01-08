وفاة زوج فنانة شهيرة بشكل مفاجئ

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الخليج

وفاة

زوج

فنانة شهيرة

أعلنت فنانة شهيرة، عن وفاة? زوجها بشكل مفاجئ، ما أحدث صدمة في الوسط الفني.

وقالت الفنانة العمانية الشهيرة ?شمعة محمد، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، إن زوجها «أبو قيس» توفاه الله، داعية له بالرحمة.

وكتبت الفنانة العمانية تعليقًا على صورة العزاء ::« الله يرحمه ويغمد روحه الجنه يارب العالمين... اللهم ثبته عند السؤال اللهم ثبته عند السؤال اللهم ثبته عند السؤال، اللہم يمن كتابه، و هون حسابه، ولين ترابه و ثبت أقدامه".

فيما توجه عدد كبير من الفنانين في الخليج بتعزيتها والدعاء لزوجها بالرحمة والمغفرة، داعين لها بالثبات والصبر.




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