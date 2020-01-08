» "ترامب": لم نعد بحاجة إلى نفط الشرق الأوسط

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بلده لم تعد بحاجة إلى نفط الشرق الأوسط.

وتابع في كلمة بالبيت الأبيض قبل قليل، مقتل اللواء الإيراني قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري سابقًا، "أن هذا يرجع إلى أن الولايات المتحدة أصبحت "أكبر منتج للنفط والغاز في العالم".

وحول قتل "سليماني" قال ترامب: "قتلنا الإرهابي رقم 1 في العالم وهو مسؤول عن مقتل وجرح الآلاف من جنودنا".

وأكد: "لا إصابات في صفوف الجنود الأمريكيين خلال الهجوم الإيراني على قاعدتي عين الأسد وأربيل".

ونفذت إيران ضربات صاروخية انتقاما لمقتل سليماني بإطلاق صواريخ على قاعدتين عسكريتين للتحالف الدولي في العراق.


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