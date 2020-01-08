بسبب قطر.. «كاف» يهدد الزمالك بعقوبات قاسية

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تفاصيل لقاء

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وجه  أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" رسالة شديدة اللهجة لنادي الزمالك حال عدم مشاركته في مباراة كأس السوبر الأفريقي.
وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد أعلن رفضه خوض فريقه لمباراة كأس السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي في دولة قطر.
وقال رئيس "كاف" خلال تصريحات بمؤتمر صحفي عقد على هامش حفل جوائز الأفضل في أفريقيا: "هناك قانون سيتم تطبيقه على النادي الذي لن يشارك في السوبر".

وأعلن "كاف" في وقت سابق عن استضافة قطر لمباراة السوبر بين الزمالك بطل الكونفيدرالية والترجي بطل دوري أبطال أفريقيا يوم 14 فبراير المقبل.
وسبق وانتقد مرتضى منصور قرار "كاف" بشأن منح قطر حق استضافة كأس السوبر، وأعلن رفضه لخوض المباراة في أكثر من مناسبة، ولم يمانع لعب الزمالك المباراة في تونس.


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