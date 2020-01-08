برلماني يطالب الحكومة بسرعة تطبيق الحد الأدنى للأجور

08 يناير 2020 - 07:13 م

طالب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الحكومة بسرعة تطبيق الحد الأدنى للأجور في كافة الهيئات والمؤسسات التى ينطبق عليها قرار رئيس مجلس الوزراء في ضوء اهتمام القيادة السياسية بهذا الملف، وبتثبيت من لم يتم تثبيته من العاملين على الصناديق الخاصة تطبيقا لقانون الخدمة المدنية.





ودعا عابد، في بيان، غرفة العمليات المركزية بالمتابعة الدورية والتواصل المباشر مع الوزارات، والهيئات الخدمية، والجامعات، والهيئات الاقتصادية المعنية بتطبيق الحد الأدنى، مضيفا أن قرارات الرئيس شملت جميع العاملين بالدولة والذي يزيد عددهم على 25 مليون موظف.



ولفت إلى أن قضية الأجور للعاملين بالقطاع الخاص تثير جدلًا في المجتمع، فبالرغم من صدور قوانين منظمة للحد الأدنى للأجور للعاملين في الدولة 2000 جنيه، إلا أن العاملين بالقطاع الخاص خارج تطبيق هذا الحد، الأمر الذى يشعرهم بعدم المساواة، ويخلق حالة من عدم الرضا بين القطاعين، وهذا الأمر يمثل مخالفة صريحة لتوجيهات وقرارات القيادة السياسية، والقوانين التي أقرها البرلمان، وضرورة الوقوف على نذه الأسباب.



