«الخطيب» يرفض اعتزال «الرباعي الذهبي» ويصدر قرارًا عاجلًا

08 يناير 2020 - 07:15 م

كشفت مصادر من داخل النادي الأهلي، أن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة «نادي القرن»، رفض الضغوط التي يمارسها البعض على «الرباعي الذهبي» من اجل الاعتزال نهاية الموسم الحالي، مشددًا على ضرورة التجديد لهم.

وأشارت المصادر، أن الخطيب، أكد على مدير الكرة بالنادي الأهلي سيد عبدالحفيظ، بأن يتم التجديد لـ شريف إكرامي ووليد سليمان وحسام عاشور وأحمد فتحي، خاصة أن الفريق بحاجة إلى الخبرات، وأنهم آخر عناصر الجيل الذهبي.

وعن مشاركتهم في الموسم القادم، أكد «بيبو» أن هذا الأمر بيد الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، مشيرًا إلى أن قرار اعتزالهم يكون بأيديهم منفردين وليس بممارسة ضغوط عليهم لدفعهم إلى هذا القرار.

وتسود حالة استياء لدى هؤلاء اللاعبين لعدم مشاركتهم كأساسيين مع الفريق، خاصة أحمد فتحي الذي ينتظر المشاركة أساسيًا في ظل تراجع أداء محمد هاني.