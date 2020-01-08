» بدءًا من فبراير.. وقف عمل «واتس آب» على هذه الهواتف

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اعتبارًا من الأول من فبراير المقبل، سيتم وقف عمل تطبيق "واتس آب" عن العمل على العديد من هواتف "iPhone " و"Android " الذكية.

وبدءًا من هذا التاريخ، لن يتمكن المستخدمون الذين يمتلكون هواتف ذكية تعمل على إصدارات قديمة من "iOS " و"Android " من إنشاء حسابات جديدة، أو التحقق من الحسابات الموجودة على تطبيق المراسلة.

وسيتأثر بشكل خاص مستخدمو إصدارات "Android 2.3.7 "، وكذا مستخدمي أجهزة iPhone التي تعمل بنظام التشغيل iOS 8 الذي ظهر في سبتمبر 2014، والأقدم.

لكن ستظل معظم الهواتف الذكية قادرة على تحميل المزيد من أنظمة التشغيل الحديثة، ولا يزال بإمكان مستخدمي الأجهزة القديمة التحديث قبل حلول الشهر المقبل.

وتتوفر برامج مثل iOS 9 لأجهزة iPhone من iPhone 4s .

وإذا كنت ترغب في معرفة إصدار نظام التشغيل الذي تستخدمه حاليًا، فهناك خطوات سهلة يمكنك اتخاذها.

لمستخدمي "Android "، تحتاج إلى الانتقال إلى "الإعدادات"، ثم انقر فوق "حول الهاتف" ثم "معلومات البرنامج".

وإذا كنت أحد مستخدمي "iPhone "، فأنت بحاجة إلى الانتقال إلى "الإعدادات" ، ثم انقر فوق "عام" ثم "تحديث البرنامج".

وفي كلا الحالتين، سيعرضان الإصدار الحالي من البرنامج الذي تستخدمه، وسيوفر لك خيار التحديث إذا احتجت لذلك.

ولا يزال هناك متسع من الوقت لتحديث هاتفك قبل 1 فبراير، لكن أصحاب هواتف ويندوز الذكية لم يحالفهم الحظ، بعدما أعلنت الشركة الأمريكية أن تطبيق التراسل الفوري الشهير لن يعمل على هواتف ويندوز بعد 31 ديسمبر 2019.

وقالت الشركة في بيان: "لن تتمكن بعد الآن من استخدام جميع أنظمة تشغيل ويندوز فون بعد 31 ديسمبر 2019، وقد لا يتوفر واتس آب في متجر مايكروسوفت بعد 1 يوليو 2019."

وأوضحت "واتس آب"، أنها ستبدأ في عرض إعلانات لمستخدميها البالغ عددهم 1.5 مليار.


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