تفاصيل لقاء «السيسي» بمستشار ملك الأردن

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، مستشار ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بشر الخصاونة، بحضور سامح شكري وزير الخارجية.

وحسبما ذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، أن اللقاء تناول استعراض أوجه العلاقات الثنائية المشتركة، حيث تم تأكيد أهمية استمرار العمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري بما يرقي إلى مستوى العلاقات السياسية بين البلدين.

وشهد لقاء الرئيس ومستشار ملك الأردن، تبادل الرؤى بشأن آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية، خاصة في ظل التطورات الأخيرة المتصلة بمنطقة الخليج والقضية الليبية، حيث تم التوافق حول أهمية استمرار التنسيق المتبادل وتضافر الجهود المشتركة لتهدئة الأوضاع بالمنطقة حفاظاً على أمن وسلامة الخليج، فضلاً عن تأكيد مبدأ التسوية السياسية الشاملة للنزاعات والقضايا في المنطقة، بما فيها القضية الليبية.

وطلب السيسي نقل تحياته للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، معبرًا عن سعادته بما تتمتع به مصر والأردن من روابط تاريخية وطيدة وعلاقات أخوية على المستويين الرسمي والشعبي.

وأعرب كذلك عن التطلع لمواصلة التنسيق القائم بين البلدين على مختلف المستويات، لاسيما في ظل تعاظم التحديات التي تواجهها المنطقة.

ومن جانبه نقل بشر، تحيات ملك الأردن للسيد الرئيس، حيث سلم رسالة خطية من شقيقه العاهل الأردني، والتي تضمنت الحرص على استمرار التنسيق والتشاور المكثف مع مصر إزاء مختلف القضايا، وكذلك تطوير آفاق التعاون الثنائي، وذلك في ظل ما يجمع البلدين من علاقات وروابط قوية على جميع المستويات، وفى ضوء أهمية ومحورية الدور المصري بالمنطقة، بما يساهم في مواجهة التحديات المشتركة التي تمر بها الأمة العربية.