  • الأربعاء 08 يناير 2020
  • بتوقيت مصر08:23 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ريال مدريد

بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وفالنسيا

النائب العام المستشار حمادة الصاوي

النائب العام يصدر قرارات جديدة

الفاتورة

فنان شهير يشكو غلاء فاتورة الكهرباء:«37 ألف والشقة مقفولة»

لقاء اليوم

«شكري»: الدعم التركي للجماعات المتطرفة في ليبيا مستمر

أرشيفية

بسبب قطر.. «كاف» يهدد الزمالك بعقوبات قاسية

مقبرة قاسم سليماني

شاهد.. فتح المقبرة على قاسم سليماني بعد دفنه

أرشيفية

«الخطيب» يرفض اعتزال «الرباعي الذهبي» ويصدر قرارًا عاجلًا

حفتر والسراج

مفاجأة.. «حفتر» و«السراج» يصلان روما

السيسي

«السيسي» يصدر 4 قرارات جمهورية

أردوغان

أردوغان يكشف عدد الجنود الذين أرسلهم إلى ليبيا

تفاصيل لقاء «السيسي» بمستشار ملك الأردن

الحياة السياسية

اجتماع السيسي ومستشار الملك الأردني
اجتماع السيسي ومستشار الملك الأردني
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

تفاصيل صادمة.. انتحار صهر ملك النرويج

#

تفاصيل رسالة خادم الحرمين للرئيس السيسي

#

تفاصيل لقاء سامح شكري بنظيره الكندي على هامش منتدى أسوان

#

تفاصيل لقاء وزير الخارجية بنظيره الإيطالي ومستجدات قضية«ريجيني»

السيسي

ملك الأردن

تفاصيل لقاء

مستشار ملك الأردن

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، مستشار ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بشر الخصاونة، بحضور سامح شكري وزير الخارجية.

وحسبما ذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، أن اللقاء تناول استعراض أوجه العلاقات الثنائية المشتركة، حيث تم تأكيد أهمية استمرار العمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري بما يرقي إلى مستوى العلاقات السياسية بين البلدين.

وشهد لقاء الرئيس ومستشار ملك الأردن، تبادل الرؤى بشأن آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية، خاصة في ظل التطورات الأخيرة المتصلة بمنطقة الخليج والقضية الليبية، حيث تم التوافق حول أهمية استمرار التنسيق المتبادل وتضافر الجهود المشتركة لتهدئة الأوضاع بالمنطقة حفاظاً على أمن وسلامة الخليج، فضلاً عن تأكيد مبدأ التسوية السياسية الشاملة للنزاعات والقضايا في المنطقة، بما فيها القضية الليبية.

وطلب السيسي نقل تحياته للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، معبرًا عن سعادته بما تتمتع به مصر والأردن من روابط تاريخية وطيدة وعلاقات أخوية على المستويين الرسمي والشعبي.

وأعرب كذلك عن التطلع لمواصلة التنسيق القائم بين البلدين على مختلف المستويات، لاسيما في ظل تعاظم التحديات التي تواجهها المنطقة.

ومن جانبه نقل بشر، تحيات ملك الأردن للسيد الرئيس، حيث سلم رسالة خطية من شقيقه العاهل الأردني، والتي تضمنت الحرص على استمرار التنسيق والتشاور المكثف مع مصر إزاء مختلف القضايا، وكذلك تطوير آفاق التعاون الثنائي، وذلك في ظل ما يجمع البلدين من علاقات وروابط قوية على جميع المستويات، وفى ضوء أهمية ومحورية الدور المصري بالمنطقة، بما يساهم في مواجهة التحديات المشتركة التي تمر بها الأمة العربية.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال قاسم سليماني والمثقفون المصريون

محمود سلطان

شيخ جليل.. لا ينتظر شىء ولا يعبأ بشىء

د. هشام الحمامي

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» النائب العام يصدر قرارات جديدة
» بدءًا من فبراير.. وقف عمل «واتس آب» على هذه الهواتف
» "ترامب": لم نعد بحاجة إلى نفط الشرق الأوسط
» أول تعليق من طارق حامد على خسارة جائزة الأفضل في أفريقيا
» خارجية العراق تستدعي سفير إيران بسبب الهجوم الصاروخي
» سبب تغيير وجهة ساديو مانى من مطار الغردقة
» عم سعيد: نفسى أرتاح وأحصل على معاش ومكان يؤوينى
» أبوعلى: هذا ما وعدني به رئيس الفيفا
» موقف مفاجئ من "أردوغان" بشأن ليبيا
» كاف يكشف عن أصوات المنتخبات لأفضل لاعب إفريقي
» بعد فوزه بأفضل لاعب إفريقي.. ساديو مانى يغادر الغردقة

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    14:54

  • مغرب

    17:13

  • عشاء

    18:43

من الى
فتاة المنصورة
بطاقة تموينية
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية