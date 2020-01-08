شاهد.. فتح المقبرة على قاسم سليماني بعد دفنه

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إيران

قاسم سليماني

فتح

مقبرة

نشر أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي في إيران، فيديو لقيام قائد في الحرس الثوري الإيراني، بفتح مقبرة قاسم سليماني بعد لحظات من دفنه لإلقاء نظرة عليه مرة أخرى.

ويظهر الفيديو قيام القائد العسكري بأمر الجنود بفتح باب المقبرة الذي كان تم وضعه بعد دفن قائد فيلق القدس قاسم سليماني، وبعد فتح باب المقبرة أشار إليه الجنرال الإيراني وأخذ في البكاء بشدة هو ومن حوله، ثم ألقى الورود على جثمانه تحت التراب.

وكتب ناشر الفيديو :« دفن قائد القلوب قبل لحظات. بدأ الرقم العكسي للأميركيين والصهاينة. جميع أنحاء العالم هي هدفنا وسيتم الكشف عن هذه الحقيقة قريبًا».

وتحولت معظم حسابات النشطاء الإيرانيين إلى وضع صورة قاسم سليماني، مع وعيد وتهديد بالقصاص له من الأمريكان في كل مكان.

وأعلنت أمريكا الجمعة الماضية استهداف موكب قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني، بضربة جوية عبر طائرة مسيرة، في مطار بغداد قادمًا من سوريا، ما أدى إلى مقتله وعدد ىخر من قيادات الحشد الشعبي في العراق.

وتوعدت إيران بالرد على اغتيال أحد أبرز قاداتها، وشنت هجومًا صاروخيًا فجر اليوم الأربعاء على قاعدتين عسكريتين في العراق بحوالي 10 صواريخ، لكن أمريكا أعلنت عدم وقوع أي إصابات أو وفيات بين جنودها أو الجنود العراقيين.


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