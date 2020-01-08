  • الأربعاء 08 يناير 2020
  • بتوقيت مصر08:24 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ريال مدريد

بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وفالنسيا

النائب العام المستشار حمادة الصاوي

النائب العام يصدر قرارات جديدة

الفاتورة

فنان شهير يشكو غلاء فاتورة الكهرباء:«37 ألف والشقة مقفولة»

لقاء اليوم

«شكري»: الدعم التركي للجماعات المتطرفة في ليبيا مستمر

أرشيفية

بسبب قطر.. «كاف» يهدد الزمالك بعقوبات قاسية

مقبرة قاسم سليماني

شاهد.. فتح المقبرة على قاسم سليماني بعد دفنه

أرشيفية

«الخطيب» يرفض اعتزال «الرباعي الذهبي» ويصدر قرارًا عاجلًا

حفتر والسراج

مفاجأة.. «حفتر» و«السراج» يصلان روما

السيسي

«السيسي» يصدر 4 قرارات جمهورية

أردوغان

أردوغان يكشف عدد الجنود الذين أرسلهم إلى ليبيا

«شكري»: الدعم التركي للجماعات المتطرفة في ليبيا مستمر

عرب وعالم

لقاء اليوم
لقاء اليوم
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

أردوغان: لن نشارك في معارك ليبيا

#

موقف مفاجئ من "أردوغان" بشأن ليبيا

#

الجيش المصري ينفذ عملية برمائية في البحر المتوسط

#

مصر وإيطاليا تبحثان التطورات المتسارعة في ليبيا

أردوغان

تركيا

مصر

ليبيا

شكري

ندد وزير الخارجية  سامح شكري، بدعم تركيا لـ"الجماعات المتطرفة" بليبيا، مشددًا على ضرورة وقف القتال هناك.

تصريحات "شكري" جاءت عقب اجتماعه مع وزراء خارجية فرنسا وإيطاليا واليونان وقبرص في القاهرة، اليوم الأربعاء، لبحث الأزمة الليبية.

ووصف الوزير الجماعات المسيطرة على الغرب الليبي بـ"التيارات الظلامية"، كما شدد على أن أنقرة تواصل دعمها لهذه التيارات.

وذكر "شكري" أن "قوى العنف والتطرف في ليبيا لم تقبل نتيجة الانتخابات وقامت بطرد الطرف الفائز"، مشددًا على تنفيذ الحلول السياسية التي لابد أن يتفاوض عليها القوى الشرعية.

وقال إن على المجتمع الدولي أن يسعى لإحداث التوافق في ليبيا، مشيرا إلى تركيا لا تشارك في هذا الأمر، متهما أنقرة بدعم "جماعات متطرفة".

وأشار الوزير إلى أن الصراع في المنطقة يحتاج إلى حلول سياسية لا قوى عنف أو تيارات إرهابية متطرفة، مؤكدا على ضرورة العودة إلى المسار السياسي في ليبيا.

وحول الاتفاق بين حكومة تركيا وحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج قال إنه "انتهاكا للشأن الليبي، ومحاولة لضرب الجهود الليبية والدولية الساعية إلى إيجاد حلول للأزمة الليبية".

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال قاسم سليماني والمثقفون المصريون

محمود سلطان

شيخ جليل.. لا ينتظر شىء ولا يعبأ بشىء

د. هشام الحمامي

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» النائب العام يصدر قرارات جديدة
» بدءًا من فبراير.. وقف عمل «واتس آب» على هذه الهواتف
» "ترامب": لم نعد بحاجة إلى نفط الشرق الأوسط
» أول تعليق من طارق حامد على خسارة جائزة الأفضل في أفريقيا
» خارجية العراق تستدعي سفير إيران بسبب الهجوم الصاروخي
» سبب تغيير وجهة ساديو مانى من مطار الغردقة
» عم سعيد: نفسى أرتاح وأحصل على معاش ومكان يؤوينى
» أبوعلى: هذا ما وعدني به رئيس الفيفا
» موقف مفاجئ من "أردوغان" بشأن ليبيا
» كاف يكشف عن أصوات المنتخبات لأفضل لاعب إفريقي
» بعد فوزه بأفضل لاعب إفريقي.. ساديو مانى يغادر الغردقة

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    14:54

  • مغرب

    17:13

  • عشاء

    18:43

من الى
فتاة المنصورة
بطاقة تموينية
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية