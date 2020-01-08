  • الأربعاء 08 يناير 2020
  • بتوقيت مصر08:22 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ريال مدريد

بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وفالنسيا

النائب العام المستشار حمادة الصاوي

النائب العام يصدر قرارات جديدة

الفاتورة

فنان شهير يشكو غلاء فاتورة الكهرباء:«37 ألف والشقة مقفولة»

لقاء اليوم

«شكري»: الدعم التركي للجماعات المتطرفة في ليبيا مستمر

أرشيفية

بسبب قطر.. «كاف» يهدد الزمالك بعقوبات قاسية

مقبرة قاسم سليماني

شاهد.. فتح المقبرة على قاسم سليماني بعد دفنه

أرشيفية

«الخطيب» يرفض اعتزال «الرباعي الذهبي» ويصدر قرارًا عاجلًا

حفتر والسراج

مفاجأة.. «حفتر» و«السراج» يصلان روما

السيسي

«السيسي» يصدر 4 قرارات جمهورية

أردوغان

أردوغان يكشف عدد الجنود الذين أرسلهم إلى ليبيا

فنان شهير يشكو غلاء فاتورة الكهرباء:«37 ألف والشقة مقفولة»

آخر الأخبار

الفاتورة
الفاتورة
Advertisements

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

فنان شهير: حبيت ميرفت أمين من طرف واحد

#

الموت يفجع فنان سعودي شهير

#

فنان شهير يطلق الرصاص خلال حفلة بموسم الرياض

#

فنان شهير يطالب جمهوره بالدعاء لوالدته

غلاء

فنان

فاتورة كهرباء

عمر زهران

عبر المخرج والفنان عمر زهران، عن صدمته من غلاء فاتورة الكهرباء التي بلغت 37 ألف جنيه لشقته، مشيرًا إلى أن الشقة مغلقة وغير مستعملة إلا نادرًا جدًا، حسب قوله.

ونشر الفنان صورة من فاتورة الكهرباء عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وكتب تعليقًا عليها: "مش قادر أصدق، بيت مقفول ومش عايش فيه جايللي فاتورة الكهرباء بسبعه وتلاتين ألف جنيه مصري".

وتابع زهران: "أي والله العظيم، 37 ألف جنيه مصري.. أنا عمال افكر ليه بيحصل كده.. الشقة مغلقة، وغير مستعملة إلا في النادر جدا".

يُذكر أن عمر زهران، يشارك حاليا في تصوير مسلسل "اطمني"، فيما طالبه متابعوه أن يتقدم بشكوى رسمية إلى وزارة الكهرباء وسوف يتم التحقيق في الأمر.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال قاسم سليماني والمثقفون المصريون

محمود سلطان

شيخ جليل.. لا ينتظر شىء ولا يعبأ بشىء

د. هشام الحمامي

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» النائب العام يصدر قرارات جديدة
» بدءًا من فبراير.. وقف عمل «واتس آب» على هذه الهواتف
» "ترامب": لم نعد بحاجة إلى نفط الشرق الأوسط
» أول تعليق من طارق حامد على خسارة جائزة الأفضل في أفريقيا
» خارجية العراق تستدعي سفير إيران بسبب الهجوم الصاروخي
» سبب تغيير وجهة ساديو مانى من مطار الغردقة
» عم سعيد: نفسى أرتاح وأحصل على معاش ومكان يؤوينى
» أبوعلى: هذا ما وعدني به رئيس الفيفا
» موقف مفاجئ من "أردوغان" بشأن ليبيا
» كاف يكشف عن أصوات المنتخبات لأفضل لاعب إفريقي
» بعد فوزه بأفضل لاعب إفريقي.. ساديو مانى يغادر الغردقة

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    14:54

  • مغرب

    17:13

  • عشاء

    18:43

من الى
فتاة المنصورة
بطاقة تموينية
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية